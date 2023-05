Quando pensamos que as coisas estão se acalmando, o horóscopo traz uma novidade não tão boa para alguns signos que terão de passar por uma grande prova nos próximos dias, antes mesmo do Mercúrio Retrógrado acabar.

As casas mais afetadas desta vez poderão se preparar para situações desconfortáveis, como a chegada de alguém indesejado do passado. Provavelmente pode ser uma pessoa que já te machucou muito.

E você deve estar se perguntando qual o intuito disso, a essa altura do campeonato? O fenômeno de retrogradação, que encerra no próximo dia 15 de maio, vem para, literalmente, testar a paciência e resiliência de quase todos os signos.

Seja forte e não ceda às tentações. Se essa pessoa te fez mal e saiu da sua vida, não há nenhuma razão plausível para a aceitar de volta. Cuide da sua saúde mental! Veja!

3 signos que terão de passar por uma grande prova nestes próximos dias:

1. Virgem

Os virginianos poderão enfrentar esse complicado cenário nos próximos dias e se abalarem seriamente com as consequências. Uma aparição inconveniente do passado poderá deixar o nativo muito chateado.

Mas o que importa é como você reagirá perante a isso. É preciso ter força para manter o ciclo fechado e essa é uma das maiores falhas dessa casa.

Olhe para frente e continue lutando pelo o que acredita! No fim, isso só te fortalecerá e comprovará mais uma vez que tomou a decisão correta.

2. Escorpião

Os escorpianos também poderão sentir uma forte provação nestas semanas. Primeiramente, será fundamental enfrentar o que vocês têm fugido. Talvez o problema nem seja tão grande, mas essa mania que postergar as coisas faz com que elas pareçam enormes.

Resolva as pendências, feche os ciclos e bata a porta na cara de quem ressurgir das cinzas para prejudicar o seu atual progresso.

É tempo de crescimento, aprendizado e descobertas. Não se acanhe com essas possíveis ameaças contra a sua saúde mental.

3. Peixes

Por fim, os piscianos também poderão se assustar com a chegada de uma maré de problemas, mas nada que não possa ser resolvido com um pouco de racionalidade e paciência.

É preciso respirar fundo para tomar boas decisões. Agir por impulso está descartado nesse período, combinado?

