Goiás ganha Circuito Turístico-Cultural da Cerveja Artesanal

Novo no mercado, o Circuito Turístico-Cultural da Cerveja Artesanal do estado de Goiás está previsto para ocorrer anualmente na primeira sexta-feira dos meses de agosto. O objetivo é atraente de ponta a ponta: explorar o mercado em expansão para atrair turistas e fortalecer os produtores locais.

Apesar da força e do crescimento do setor – que contou com incremento de 13,7%, segundo a última atualização do Anuário de Cerveja, de 2021 – a recém-criada lei que estabelece o circuito, de autoria do deputado estadual Karlos Cabral (PSB) – tem agora o desafio de sair do papel e ser colocada em prática.

Isso porque, embora haja data, não há roteiro. Em nota, o deputado Karlos Cabral informou que não foram pré-estabelecidos os municípios que sediarão ou poderão vir a sediar a rota do circuito de cervejas artesanais.

“No projeto de lei apresentado inicialmente tinha sido proposto algumas cidades, porém, o texto durante sua tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) foi alterado, deixando livre os locais para que aconteça o Circuito.”

Mas de antemão, vale destacar que os maiores produtores desse tipo de cerveja do estado são Goiânia, Aparecida de Goiânia e Pirenópolis. As informações são do vice-presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, regional Goiás, Thony Augusto Rodrigues.

Conforme o documento, durante todo o período do circuito, os produtores de cerveja artesanal poderão oferecer ao público preços diferenciados e apresentar produtos especiais para o evento, divulgando as características e as tradições de cada região.

A expectativa de público não foi estabelecida, explica Cabral. Porém, como o mercado se expande, o Estado atrai vários eventos de cerveja e espera um grande fluxo de pessoas.

“Em 2019 teve a terceira edição do evento ‘Cerveja no Mercado’ voltado às cervejas artesanais, entre os dias 25 e 27 de julho, na cidade de Goiás. Há também o PiriBier – O Maior Festival Cervejeiro do Centro-Oeste, que esse ano acontecerá entre os dias 8 a 10 de junho de 2023”, citou o deputado.