Goiás registrou mais de 100 casamentos envolvendo menores de idade em 2023

De janeiro até abril de 2023, Goiás registrou 117 casamentos envolvendo pessoas com idade inferior a 18 anos. A informação foi divulgada em um levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-BR).

Ao estratificar os dados, a pesquisa aponta que no estado existem seis casais em que os dois são menores de idade, 107 em que os homens são adultos e as mulheres não, além de nove em que elas eram maiores de idade e os homens não. Houve também uma união homoafetiva em que um já atingiu a maioridade e o outro não.

No comparativo com 2022, em que o número de matrimônios com menores de idade foi 556, a quantidade de uniões registrada durante o período já corresponde a 21% do total.

De acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, até o dia 11 de maio, Goiás contabilizou 52.445 casamentos. Desses, 0,2% representam o total de jovens e crianças que já se casaram.

Vale lembrar que os matrimônios envolvendo pessoas menores de idade no Brasil é permitido por lei para pessoas com idade a partir de 16 anos, mediante a autorização de pais ou responsáveis.