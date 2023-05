Homem morre após perder direção do veículo, invadir pista contrária e se chocar contra reboque

Um acidente de trânsito entre um reboque e um carro resultou na morte de um homem, de 31 anos, na GO-206, em Quirinópolis. O caso aconteceu na manhã deste domingo (14).

O Portal 6 apurou que, por volta das 05h, a vítima estava trafegando no sentido contrário da avenida quando acabou perdendo o controle da direção do automóvel, invadindo a outra pista e se chocando contra o veículo de grande porte.

O condutor do veículo de passeio não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu no local, já o motorista do reboque não teve nenhuma lesão.

Com o impacto, o carro da vítima fatal ficou completamente destruído, enquanto o caminhão teve apenas danos leves na estrutura próxima a roda.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local para averiguar a situação. O condutor do reboque passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo.

Além da PM também estiveram presentes no lugar o Corpo de Bombeiros, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico Científica.