Empresário que agrediu namorada por ‘beber sem permissão’ responderá em liberdade

A Justiça de Goiás condenou o empresário Thiago Brandão Abreu, de 40 anos, acusado de espancar a ex-namorada e estudante de direito, Isabella Lacerda, de 20 anos, após ela beber ‘sem a permissão dele’, a 9 anos e 9 meses de prisão. O homem poderá responder a pena em liberdade.

A decisão foi emitida pela juíza Sandra Regina Teixeira Campos, do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Na sentença, a magistrada determinou que o acusado utilize tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 90 dias, e pague uma indenização a título de reparação pelos danos causados a vítima no valor de R$ 20 mil.

O casal estava junto há 11 meses e o crime aconteceu no dia 09 de dezembro de 2022, no setor Sul, em Goiânia. Na ocasião, a vítima estava em uma festa e havia ligado acidentalmente para o ex-namorado por vídeo chamada.

Ao ver a companheira bebendo, Thiago passou a ameaçá-la e, posteriormente, foi até a residência dela buscá-la. No local, ele teria ameaçado os familiares da jovem para que não a acompanhasse.

Logo em seguida, o homem a levou até o carro, onde a manteve em cárcere privado e passou a agredi-la. No relato, a vítima afirmou que ele bateu no rosto dela com uma arma, além de ter puxado os cabelos dela.

Segundo Isabella , a todo momento, o acusado repetia as frases “eu vou te matar” e chegou até a dizer que iria “explodir a cabeça dela”.

Ela foi mantida em cárcere privado por cerca de uma hora até conseguir ser salva pela mãe, após enviar a localização.