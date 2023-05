Termômetros atingem 10ºC em Goiás na terça-feira (16); saiba cidades mais frias

Muitos moradores de Goiás deverão tirar os agasalhos do armário na terça-feira (16). Segundo a previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), os termômetros de algumas localidades do estado podem registrar até 10 º C.

De acordo com o órgão, o transporte de umidade da região norte do país combinado com o calor ainda poderá provocar pancadas de chuvas em áreas isoladas nas regiões Norte e Leste.

As regiões mais afetadas durante a data devem ser Sudoeste e Sul, com mínimas de 10 ºC e 11 ºC, respectivamente.

Já no Leste e no Centro, a previsão é de 12ºC e 13ºC em cada. Oeste deve registrar mínima de 19ºC enquanto o Norte, 20ºC.

Os moradores de Jataí já podem se preparar, pois os termômetros do município podem ter uma temperatura mínima de 10ºC. A máxima prevista é de até 28°C.

Já em Rio Verde, Davinópolis e Morrinhos a expectativa é de mínimas de 12ºC, sem previsão de chuva. Ouvidor, Ipameri, Nova Aurora e Cristalina podem registrar 13ºC.

Cenário similar está traçado para as cidades de Goiânia, Catalão, Luziânia, Itumbiara, Três Ranchos, Cumari e Santa Helena com temperaturas mínimas de até 14ºC.

Anápolis, Goiandira, Formosa e Ceres podem registrar mínimas de até 15 ºC e máximas que variam de 27ºC até 31ºC.