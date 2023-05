Circuito das Cavalhadas de 2023 promete ser o maior da história; confira programação

Uma das tradições decenárias de Goiás, as encenações das cavalhadas, ocorrerão este ano nas maiores proporções da história. Através de incentivos do Governo do Estado, a celebração alcançará 13 cidades em 2023.

Em Santa Cruz de Goiás e Posse, acontecerão nos dias 27 e 28 de maio, já em Jaraguá serão entre o dia 27 e 29. Pirenópolis entra nas festividades nos dias 28, 29 e 30 de maio, seguido por Luziânia no dia 03 de junho.

Palmeiras de Goiás e Hidrolina celebrarão entre os dias 09 e 11 de junho e, logo após um pequeno hiato, São Francisco de Goiás realizará a encenação nos dias 17 e 18 de junho. Crixás celebrará nos dias 24 e 25 de junho, fechando as encenações do mês.

Já em julho, Santa Terezinha de Goiás sediará nos dias 15 e 16. Em setembro, Corumbá de Goiás realizará o evento entre os dias 07 e 09, enquanto Pilar de Goiás começa no dia 09 e vai até dia 10. O encerramento ocorrerá na antiga capital, a Cidade de Goiás terá a encenação nos dias 14 e 15 de outubro.

Segundo o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o festejo ocorre em referência às batalhas de Carlos Magno e dos Doze Pares de França, para a libertação da Península Ibérica do domínio sarraceno, como eram chamados os muçulmanos na Idade Média. Surgiram na década de 1960, pela primeira vez, em Pirenópolis.

Entre 2019 e 2022, as apresentações receberam mais de R$ 4 milhões em recursos do estado. Já neste ano, foi divulgado o investimento de R$ 3 milhões por parte do governo.