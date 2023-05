Goiás é um dos estados que mais mata travestis e transexuais no Brasil

No Dia Nacional da Luta Contra a LGBTfobia, Goiás não tem nada a comemorar. O boletim anual de 2023 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) mostrou que o estado é um dos territórios brasileiros que mais mata esta parcela da população.

No ano de 2022, a unidade federativa ficou em 11º do ranking nacional, com cinco assassinatos, junto com Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Sergipe (SE).

Entretanto, ao pegar a tabela acumulada, com dados reunidos pela Antra desde 2017, Goiás ficou na 9ª colocação dentre os que mais cometem violência contra travestis e transexuais brasileiras, com 33 mortes.

Desde o início da série histórica, 2021 foi o ano com o maior registro de homicídios, sete, o que colocou o estado na sétima posição no levantamento.

Apesar de Goiás ter diminuído o número de assassinatos entre os dois últimos boletins, a tendência para o Centro-Oeste foi de ascensão, saindo de 11 mortes, no informe do ano passado, para 13 no anuário de 2023.