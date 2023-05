Lavar os cabelos todos os dias é uma das pautas mais comentadas há muitos anos por ser uma verdadeira incógnita: afinal, é saudável ou não?

Além da estética, é muito importante se preocupar com a saúde dos fios e do couro cabeludo, já que se não estiverem fortes e saudáveis, obviamente a beleza do cabelo irá por água abaixo.

Diante disso, separamos algumas dicas sobre como deve ser feita a limpeza das madeixas e, claro, desmistificar de uma vez por todas essa ideia de que cabelo limpo e saudável tem de ser lavado todo dia. Confira agora!

Especialistas explicam por que não se deve lavar os cabelos todos os dias:

A dermatologista de Seattle, nos Estados Unidos, Elizabeth Hughes, explicou que usar o shampoo e condicionador todos os dias é literalmente um horror para quem deseja ter cabelos saudáveis.

Isso porque, naturalmente, o couro cabeludo produz uma certa quantidade de oleosidade saudável para os fios se manterem fortes e brilhantes.

Logo, utilizando o shampoo com maior frequência, o produto agirá retirando todo o óleo fundamental para a saúde capilar.

“Algumas pessoas com cabelos realmente quebradiços, que são facilmente danificados pelo ato de lavar, podem optar por lavar os cabelos a cada duas semanas”, sugeriu a especialista.

“As pessoas na faixa dos 40 e 50 anos que ainda lavam e esfregam o cabelo como adolescentes estão realmente danificando a pele. Leva muito tempo para consertar isso”, completou.

Mas então, qual a melhor distância de tempo para lavar os cabelos?

Obviamente, existem muitos tipos de cabelo. Logo, cada um tem a sua necessidade específica. Os cacheados não precisam ser lavados mais de duas vezes por semana.

Já os lisos e mais oleosos, podem ser lavados em dias alternados ou a cada dois dias.

Cabelos secos e quebradiços podem ter um intervalo maior entre cada lavagem, para proteger mais as cutículas dos fios.

