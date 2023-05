Discussão por som alto termina em ameaça com arma de fogo e homem preso, em Anápolis

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da manhã deste sábado (20), no Residencial Itatiaia, em Anápolis, para atender um homem, de 36 anos, que foi ameaçado pelo proprietário de uma caminhonete, também de 36.

O Portal 6 apurou que a PM esteve no local após a denúncia de que o veículo estaria com o som alto. Após a viatura ir embora, o dono do automóvel ameaçou a vítima com uma arma de fogo.

A corporação esteve novamente no local e orientou o homem ameaçado a pedir as imagens das câmeras de segurança do comércio ao lado da residência.

Munido das gravações, a vítima provou que o suspeito estava com um objeto que parecia uma arma de fogo. Após realizar a identificação, a PM foi atrás do suspeito.

Inicialmente ele informou a corporação que não tinha nenhuma arma de fogo, mas acabou autorizando as buscas depois de saber que as imagens estavam com a corporação.

O revólver foi encontrado dentro de uma panela. O suspeito foi detido e a arma apreendida. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes