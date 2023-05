Últimos dias para se inscrever no processo seletivo do Governo de Goiás com salários de quase R$ 4 mil

Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no processo seletivo do PequiLab 2023 – o laboratório de inovação do Governo de Goiás.

São nove vagas para o cargo de Assessor de Laboratório. As inscrições vão até domingo (21) pelo portal da Escola do Governo, no site www.escoladegoverno.go.gov.br, no menu ‘PequiLab’.

A remuneração oferecida é de R$ 3.855,60, além de vale-alimentação de R$ 500. A carga horária semanal é de 40h.

O processo seletivo tem como objetivo selecionar candidatos interessados em trabalhar no assessoramento do laboratório de inovação, que busca habilitar servidores em práticas de inovação e impulsionar essa cultura no ambiente de trabalho.

Os candidatos devem preencher alguns pré-requisitos como idade mínima de 18 anos, graduação completa, além de perfil voltado para comunicação, elaboração de projetos e trabalho em equipe.

A seleção se dará por avaliação curricular, avaliação de competências comportamentais e entrevista.

Para ler o edital, clique aqui.