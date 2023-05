Homem invade estúdio de rádio e agride jornalistas durante programa ao vivo

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que um homem invade um estúdio da Rádio Sucesso, em Catalão, e agride os jornalistas que apresentavam o “Nosso Programa”.

As cenas são da edição de sábado (20) do noticioso, comandado por Mamede Leão, Ricardo Nogueira e Yan Victor. Ao vivo, eles falavam sobre um episódio de ameaça a profissionais da emissora ocorrido em um estádio do município.

Identificado como Jardel Custódio, o invasor é irmão do servidor da Prefeitura de Catalão que teria intimidado jornalistas da Rádio Sucesso no dia anterior.

No vídeo, é possível ver tapas e empurrões sendo desferidos nos apresentadores. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o homem fugiu. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC).

Com a repercussão, Jardel Custódio se pronunciou. “Eu fui até a rádio para participar do programa já que estavam falando e denegrindo pessoas da minha família”, disse, em nota.

Já a Prefeitura de Catalão negou que as agressões tenham sido a mando do prefeito Adib Elias (sem partido). “A motivação do ocorrido foi única e exclusivamente de cunho pessoal, particular, entre os envolvidos”, afirmou.