Jacques Vanier fará festa caipira em Goiânia e entrada será aberta ao público

Com o mês de maio quase acabando, as tradicionais festanças já não saem da cabeça dos goianos. O Arraiá do Jacques, um dos maiores do coração do Brasil, já está com data marcada para ocorrer: 20 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento contará com a presença do renomado influencer e humorista Jacques Vanier, de Matheus Ceará e diversos outros artistas.

A edição deste ano ainda terá um charme especial pois, após inúmeros pedidos, a festa caipira será aberta ao público com os ingressos já disponíveis.

Para quem não quer correr o risco de ficar sem ir, a pré-venda vai permanecer até o dia 23 deste mês, bastando apenas realizar o cadastro e pagamento através do site https://www.arraiadojacques.com.br/. Os ingressos no lote promocional estão a partir de R$ 30, e o camarote open bar a partir de R$ 150.

As atrações musicais confirmadas incluem Luan Pereira, Zé Ricardo e Thiago, Us Agroboy, Nilson Neto, Léo e Raphael, Pedro Paulo e Alex, Fiduma e Jeca, João Bosco e Gabriel, Fred e Fabrício, Jiraya Uai e Dj Chris no Beat.

Haverá ainda algumas surpresas que serão reveladas ao público apenas no dia do evento.

O arraiá será apresentado pelo humorista Matheus Ceará e ainda irá receber mais de 10 atrações da música sertaneja, tudo isso acompanhado de comidas típicas da região.