Homem é flagrado transportando passageira inusitada em Caldas Novas; veja

Um motociclista foi flagrado em Caldas Novas, no Sul do estado, transportando uma passageira no mínimo inusitada.

Ele estava com uma jiboia enrolada no pescoço. O vídeo foi gravado na Avenida Antônio Sanches, no Centro, e o motorista identificado como Edilton Queiroz.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Caldas Novas, o homem tem permissão para criar a cobra, mas não para transportá-la do jeito que estava.

Um biólogo foi enviado pela pasta à casa do motociclista. Ao profissional, o condutor relatou que só levou o réptil desta maneira na ocasião em que o vídeo foi gravado.

Segundo o homem, a cobra é transportada por ele em uma caixa, mas que no dia não foi possível e que teria andado apenas um quarteirão.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica o transporte irregular de animais infração como grave, aplicando uma multa de R$ 195,23, além de perder cinco pontos na carteira.