De música a evento tradicional, final de semana em Goiás promete muito agito; veja a programação

Em mais um final de semana agitado, o Agenda Portal 6 está chegando com uma programação repleta de opção para quem quer aproveitar ao máximo. Eventos prometem fortes emoções para quem busca por um bom festejo nos momentos de descanso. A Pecuária de Goiânia segue sendo motivo de agitação para os goianos que buscam por uma boa programação para curtir. Na sexta-feira (26), o público poderá dançar muito ao som de Wesley Safadão e Murilo Huff. Já no sábado (27), a música será dominada pela dupla Hugo & Guilherme. Os interessados em participar da festa podem adquirir as entradas por meio do site Ingressos S.A. Para empolgar ainda mais os goianos, Goiânia também será palco para um show especial da banda Capital Inicial. O evento será realizado na sexta-feira, na Arena Multiplace, e é possível comprar os bilhetes pela plataforma digital BaladApp. Também reconhecida nacionalmente, a banda CPM22 é outra atração para este final de semana na capital. O show será realizado no sábado, no Palácio da Música. As entradas podem ser adquiridas por meio do site Ingresso Digital. Em Anápolis, o agito no sábado ficará por conta de Diogo Nogueira, que vai realizar uma apresentação especial no Centro de Convenções. Por outro lado, aqueles que preferem uma boa festa tradicional, a opção perfeita é curtir no domingo (28) o primeiro dia das adoradas Cavalhadas.

♬ som original – Portal 6 – Portal 6