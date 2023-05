Goiano encontrado morto nos EUA é pai de dois filhos e buscava uma vida melhor para família

Vitor de Matos, de 34 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava em Filadélfia, nos Estados Unidos da América (EUA). De acordo com o tio brasileiro do falecido, Wilson Geraldo, o sobrinho foi encontrado por amigos, que estranharam o sumiço e arrombaram a porta do local.

O parente afirmou que o homem faltou ao serviço, não atendeu às ligações e nem recebeu mensagens. Então, quando os amigos foram até o apartamento e chamaram por Vitor, que não respondeu, entraram à força.

Vitor morava sozinho no país há mais de cinco anos e é pai de duas crianças, que ficaram em Professor Jamil, junto com a mãe dele e os demais parentes. O goiano foi aos EUA para buscar melhores oportunidades para a família e ingressou no setor de construção civil, segundo o tio. Os pais não viram o filho desde a mudança.

De acordo com Wilson, em entrevista ao G1, a família ainda não sabe a causa da morte e os amigos afirmam que não haviam sinais de violência.

No entanto, o laudo será entregue junto ao corpo. Como não há família nos Estados Unidos, o corpo será transportado para o Brasil, o que custa R$ 10.800. Por meio de doações, a família conseguiu levantar R$ 20 mil.

O Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social estão acompanhando o caso.