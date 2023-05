Homem morre após atravessar fora da faixa e ser atropelado na BR-060

Endrykson Rosoel Gomes da Silva, de 46 anos, foi a vítima fatal do acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (31), na BR-060, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a vítima estava atravessando a rua fora da faixa de pedestre e acabou sendo atingido por um carro que trafegava pela via.

O condutor do veículo, um homem de 34 anos, permaneceu no local do acidente após o atropelamento. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool no sangue.

Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima.

As causas da morte serão apuradas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).