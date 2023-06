Arraiá, música e teatro são destaques deste final de semana em Goiás

O mês de junho chegou da forma que a população mais gosta, ou seja, carregado das melhores festas. Como não pode faltar nesta época do ano, os arraiás começaram com tudo, já com um especial neste final de semana. No entanto, para além da festividade queridinha dos brasileiros, o Agenda Portal 6 também separou outras atrações imperdíveis para curtir o descanso.

Assim, dos adultos aos mais pequenos, todos terão a oportunidade de se divertir da melhor maneira.

Para começar com chave de ouro, nesta sexta-feira (02), Edson & Hudson cantarão os maiores sucessos na festa junina do Country Club de Goiás, em Aparecida de Goiânia.

Contando com uma mega estrutura e as comidas típicas que os goianos tanto amam, o arraiá terá a abertura com o cantor Rayan Barreto.

Os interessados em curtir a festança podem comprar os ingressos na secretaria do próprio clube, que fica na na Rua 88, Setor Sul.

Em Anápolis, a cantora Tati Zaqui vai agitar a boate Ibiza também na noite desta sexta-feira. Para garantir ainda mais música, além da funkeira também terão apresentações do Menor Jr e do Comando 69. As entradas podem ser adquiridas por meio do site Ticket Box.

Ainda na cidade, a peça teatral Super Mário Bros promete muita diversão para os pequenos. O evento será realizado no sábado (03), no Teatro São Francisco. Os bilhetes podem ser comprados na plataforma Ingresso S.A.

O melhor é que a criançada também poderá curtir o Mário, o Luigi e toda a turma, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. Assim, o evento vai fechar o domingo (04) da melhor maneira.

Uma outra opção para aproveitar o final de semana na capital é na mesma data assistir as boas notícias que o Tiago Brunet vai levar para o Teatro Rio Vermelho. As entradas podem ser compradas por meio do site Ingresso Digital.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: