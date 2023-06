Imóveis com energia solar poderão ganhar descontos no valor do IPTU em Goiânia

A Câmara Municipal de Goiânia, por meio da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), aprovou na quarta-feira (31), um Projeto de Lei que oferece descontos no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para imóveis que tiverem painéis de energia solar instalados.

A proposta é de autoria do vereador Joãozinho Guimarães (Solidariedade) e inclui edificações comerciais e residenciais que utilizem o equipamento.

Caso aprovada, a medida será regulamentada pelo Poder Executivo, especialmente no que diz respeito aos percentuais de desconto da área com instalação de módulos de energia solar.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do projeto é incentivar a utilização de energia limpa na capital e, assim, ajudar na preservação do meio ambiente.

“Assim podemos diversificar as fontes de abastecimento de energia na capital, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a sustentabilidade energética”, explicou.

Para ser aprovada, a matéria ainda precisa passar por duas votações no plenário e, caso acatada, seguirá para a sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).