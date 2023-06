Brasileira surpreende ao revelar quanto já ganhou fazendo faxina nos EUA

Uma brasileira surpreendeu a internet após expor como foi começar os trabalhos nos Estados Unidos como faxineira e, depois disso, abrir uma empresa no mesmo setor e ficar milionária.

Mila Garro se mudou do Brasil quando tinha apenas 20 anos e começou com as atividades de limpeza. Depois de 15 anos, aos 35, ela contou como foi abrir a Fiv5 Star Cleaning, uma empresa de serviços domésticos.

Atualmente, a mulher revelou estar faturando cerca de US$ 2,7 milhões ao ano (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual). Além disso, a imigrante também começou a utilizar as redes sociais para engajar mais.

No YouTube, Instagram e TikTok, Mila começou a ganhar mídia. Inclusive, ela foi convidada para limpar a casa de Rodrigo Faro, o jogador de futebol Rodrigo Branco e Luan Santana nos Estados Unidos.

Nem tudo são flores

Mas nem tudo foi tão simples para Mila Garro. A mãe a abandonou aos quatro anos. Já o pai, deprimido, se entregou ao alcoolismo. Com isso, a brasileira, ainda pequena precisou ser muito forte.

Aos sete, ela foi morar com a avó paterna e diz que a vida realmente começou a partir disso. “Eu brinco que minha avó, sem saber, me preparou para os Estados Unidos, porque aqui você tem que se virar, não dá para depender das pessoas”.

“Eu me descobri aqui na limpeza, as domésticas são valorizadas nos EUA, não tem isso de limpar e cozinhar. Se quiser comida eles contratam um chef. Além disso, eu notei que a limpeza que fazia aqui era muito fraca, por cima, sabe?”, disse.

“Então trouxe a faxina brasileira para o meu serviço, essa coisa de levantar móveis, arrastar itens do lugar, tirar o pó na superfície e embaixo […]”, lembra ela que, pelo diferencial, acabou bastante requisitada pelos clientes”, completou.