Conheça os restaurantes de Goiás que concorrem como melhores da América Latina

Cada vez mais, Goiás vem sendo notado quando o assunto é comida boa. Tanto que a Revista Prazeres da Mesa, considerada a maior de gastronomia da América Latina, incluiu cinco representantes goianos em três categorias diferentes para a premiação Melhores da Gastronomia 2023.

O prêmio finalizou as votações nesta terça-feira (06) e os vencedores serão anunciados no dia 26 de junho em uma cerimônia no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Ao todo, são 39 categorias entre restaurantes, chefs, cafés, livros e personalidades que se destacaram no cenário gastronômico no último ano.

Para Restaurante do Ano Região Centro-Oeste, dos seis concorrentes, metade são goianos, sendo eles 1929 Trattoria Moderna e Íz Restaurante, em Goiânia, além de Cozinha do Cavaleiro, na Vila São Jorge, em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros.

Quando o assunto é sorvetes, a capital foi incluída novamente, com Alata, competindo contra quatro sorveterias de São Paulo e uma de Belo Horizonte.

Porém, o maior destaque foi o chef Ian Baiocchi, que concorre ao Chef do Ano, além de representar três participantes: Íz Restaurante, 1929 Trattoria e Alata Sorvetes.

O vencedor de Chef do Ano pela revista Veja Comer e Beber do ano 2017/2018 e Restaurante do Ano do Prazeres da Mesa em 2018 com o Íz, Ian Baiocchi ganhou experiências em São Paulo e na Espanha antes de voltar à terra natal de Goiânia.

Após chefiar a cozinha no Palácio das Esmeraldas, o chef abriu os restaurantes com influências não só da trajetória como também dos produtos goianos, aliando a gastronomia local com técnicas modernas.