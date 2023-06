Doadores de sangue poderão ganhar milkshake e brinde surpresa em Goiânia

Em homenagem ao Dia do Doador de Sangue, comemorado na próxima terça-feira (14), o Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) estará distribuindo gratuitamente milkshakes da marca Johnnny Joy para pessoas que doarem sangue durante a data.

A bebida será ofertada na unidade na sede da Ingoh, que fica na Avenida 87, no Setor Sul, próximo à praça do Ratinho, em Goiânia. A promoção é válida enquanto durar o estoque e as doações poderão ser feitas até às 17h.

A iniciativa faz parte das ações da campanha Junho Vermelho (mês da doação de sangue) e visa incentivar a participação dos goianos na ação.

Além do milkshake, os doadores também serão agraciados com um brinde surpresa e exclusivo, que será entregue após a coleta.

Podem participar da doação pessoas com idade entre 18 e 69 anos, que pesem no mínimo 50 kg, que tenham dormido no mínimo 6h na noite anterior e estejam bem alimentados. Menores de 16 ou 17 devem ter a autorização dos pais ou responsáveis para realizar a doação.