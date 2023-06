Noiva conta por que se arrependeu de ter comprado bolo de casamento e relato viraliza

O bolo de casamento é um dos itens mais importantes para os noivos nesta celebração recheada de decorações e momentos lindos. Porém, para uma noiva, a situação do simples doce se tornou um fiasco.

Taylor Hunt decidiu ir ao perfil do TikTok para contar como foi encomendar um bolo minimalista e receber uma aglomerado de massa recheada, completamente diferente do modelo apresentado.

Com uma pitada de humor, a noiva explicou que estava aguardando por uma cobertura de glacê branca e a palavra “amore” manuscrita no bolo. No entanto, o resultado foi um tanto complicado.

“Ninguém conferiu o bolo antes da hora e não tivemos um horário oficial para cortá-lo, graças a Deus. E o mais engraçado é que minha mãe estava encarregada do bolo”, relembrou.

Para piorar, a mulher ainda disse aos internautas da plataforma de vídeos que a empresa não ofereceu reembolso, mas sim um voucher de desconto para as futuras compras.

Nos comentários, os usuários ficaram revoltados. “Eles nitidamente não terminaram esse bolo”; “até parece que haverá uma próxima compra” e “que situação caótica” foram alguns das menções dos internautas.

Veja!