Final de semana em Pirenópolis e Goiânia promete ser de muita agitação; veja as atrações

O feriado desta quinta-feira (08) veio para recarregar as energias dos goianos para permitir que possam aproveitar ao máximo tudo que o final de semana promete em Goiás.

Então, trazendo música para todos os gostos, o que não vai faltar é agito e diversão. Por isso, o Agenda Portal 6 separou as melhores programações para curtir.

O maior festival cervejeiro do Centro-Oeste, considerado um dos eventos mais aguardados pelos goianos, é uma opção para quem quer se divertir em Pirenópolis.

Além de muita cerveja, a festividade contará nesta sexta-feira (09) com um super show dos Paralamas do Sucesso, e no sábado (10), o agito será com Detonautas.

O PiriBier vai acontecer no Cavalhódromo de Pirenópolis e os cervejeiros podem garantir os ingressos por meio do site oficial do evento.

Mas, o agito na cidade turística queridinha do estado não para por aí. Acontece que Pirenópolis também será palco para um mega festival de música eletrônica que vai reunir 14 DJ’s de renome nacional e internacional.

Dentre os nomes confirmados estão Pippi Ciez, Antdot, Soldera, Ramona, Irineu Lac, Dlc, Galvik, Fabrício Roque, 909, Mello, Os Girassom, Fred Passo e Oliver.

A festa vai acontecer a partir das 20h do sábado, na região de pedreiras de Pirenópolis. Os ingressos podem ser comprados através do site Ingresse.

Em Goiânia a música também não vai parar. Isso porque O Maior Inter 2023 vai reunir um time de peso para agitar o final de semana na capital.

Para sextar da melhor forma, as atrações confirmadas no evento são Ludmilla, Xanddy Harmonia, Djonga, Vegas, Anarkotrans, Lagoa, Digão, Isa Arantes, Renata +, Berrix e Daniel de Mello. Por outro lado, o sábado será com Clayton & Romário, MC Dricka, DJ Guuga, Chapeleiro, Kamisa 10, Amno, ConeCrewDiretoria, Iara Kevene e Irmãs Pretas.

Os interessados em não perder a festa podem garantir as entradas pelo site Liga.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: