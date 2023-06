Últimos dias para se inscrever em concurso público da UFG com salários de até R$ 4,5 mil

Está chegando ao fim o período de inscrições para o concurso público da Universidade Federal de Goiás (UFG), que oferta 85 vagas para cargos técnico-administrativos na área de Educação.

Os candidatos deverão fazer a inscrição online até as 17h da próxima segunda-feira (12), por meio do site do Instituto Verbena.

As oportunidades são para profissionais com nível de escolaridade média, técnico e superior e os salários variam entre R$ 2,6 mil e R$ 4,5 mil.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para as funções de nível médio e R$ 140 para os cargos de formação superior.

As oportunidades disponíveis são para as funções de: analista de tecnologia da informação, assistente em administração e social, contador, engenheiro de transporte, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, otorrinolaringologista, psiquiatra, técnicos em laboratório, tecnologia da informação, agropecuária, contabilidade, enfermagem e tecnólogo em segurança institucional.

O certame será realizado em três etapas, sendo elas: prova objetiva, perícia médica e procedimento de heteroidentificação.

No caso de cargos de nível médio e técnico, haverá uma avaliação de 50 questões. Para formação superior, serão 60 questões.

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.