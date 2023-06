Especialistas da UFG explicam como desalcoolizar uma cerveja

Além da boa e velha cervejinha tradicional, muitos são adeptos das cervejas sem álcool. Seja devido ao trânsito, questões de saúde ou até trabalho, o gosto pela bebida vai além do alcoolizar-se. Contudo, uma informação que poucos têm é como o álcool pode ser retirado, o que pode mudar após um recente estudo divulgado em Goiás.

Acontece que especialistas da Universidade Federal de Goiás (UFG), mais especificamente do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos, divulgaram uma pesquisa relatando dois procedimentos possíveis.

O primeiro é chamado desalcoolização, no qual a cerveja é feita normalmente, passando por todos os processos de fermentação e fervura. Depois de pronta, a bebida passa por uma destilação à vácuo.

Esta etapa ocorre em baixas temperaturas e, logo após ser destilada, a cerveja passa a ter 0% de álcool na composição.

Outro procedimento apontado pelos especialistas da UFG é a fermentação interrompida.

O álcool da cerveja provém da fermentação, desempenhada pelas leveduras. São basicamente fungos que convertem açúcares em álcool e gás carbônico, gaseificando também a bebida.

No caso desse segundo procedimento, o processo ocorre ao longo de horas mas, para obter a versão zero, ele é interrompido em pouco tempo através do resfriamento. Deste modo as leveduras decantam e param de fermentar.

Assim, produz-se uma cerveja com gás e todos os aspectos da original, mas com um teor alcoólico de no máximo 0,5%. Considerada, portanto, zero álcool.