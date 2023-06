Governo de Goiás abre 10 mil vagas para cursos gratuitos em diversos municípios

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, abriu 10 mil vagas para cursos gratuitos de modelagem, corte e costura. As oportunidades são voltadas para 67 municípios goianos.

A proposta tem como objetivo gerar emprego e renda para as famílias vulneráveis do estado, a partir de serviços produzidos no setor de confecções.

As inscrições podem ser feitas remotamente, por meio do site www.cotec.org.br/. As aulas acontecerão presencialmente nas unidades dos Colégios Tecnológicos (Cotecs) ainda no mês de junho. A carga horária é de 40 horas.

Para os municípios que não tiverem uma sede Cotec, as aulas serão oferecidas de forma conjunta com as respectivas prefeituras de cada cidade.

Os cursos serão abertos de maneira gradual, conforme a demanda de cada localidade. A expectativa é de que surjam novas turmas a cada 15 dias.

Além do certificado, os concluintes também poderão receber até R$ 5 mil para investir no próprio negócio, caso estejam dentro dos critérios do Programa Crédito Social.