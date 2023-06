Levada para Goiânia, criança que estava desaparecida pode ter sido enterrada viva

A Polícia Civil (PC) está investigando o que ocorreu com uma criança, de 12 anos, que desapareceu na última segunda-feira (06), em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal.

O menino foi encontrado no dia seguinte, pela Polícia Militar (PM) com diversas lesões pelo corpo e em seguida encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Após ser atendido pela equipe médica do município, o menor foi encaminhado para Goiânia, em estado grave e precisou passar por duas cirurgias.

Agora, a PC trabalha com uma linha de investigação de que a vítima tenha sido enterrada viva. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do possível sequestro.

Até o momento, não há indícios que a criança tenha sofrido abuso sexual, mas a hipótese só será descartada após o término da investigação.

À Record TV Brasília, a família informou que o estado da criança é estável.