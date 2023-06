Grêmio Anápolis está com inscrições abertas para jovens que desejam entrar na categoria sub-20

Campeão do Campeonato Goiano em 2021, o Grêmio Anápolis irá disputar pela primeira vez na história uma competição de base: a Copa Goiás Sub-20 da segunda divisão.

As avaliações serão realizadas entre os dias 24 e 28 de julho e poderão participar atletas nascidos nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de julho e enviar os seguintes documentos para o e-mail [email protected]

Fotos do RG, CPF e comprovante de endereço, exame do Eletrocardiograma de até 30 dias, atestado médico (laudo) de até 30 dias e o formulário oficial da peneira impresso, preenchido e assinado à caneta pelo atleta.

A taxa de inscrição será de R$ 50 e o Pix deve ser feito para a chave [email protected] A transferência deverá ser enviada para o mesmo e-mail, juntamente com os documentos solicitados.

As avaliações serão realizadas no CT Renascer, na Vila São Vicente (Igrejinha), em Anápolis. Os atletas devem comparecer com calção e meião azul.

Quaisquer dúvidas devem ser tiradas pelos telefones (62) 99964-6108, da assessoria de imprensa e (62) 99678-9686, da administração do clube.

Para acessar o formulário da peneira, clique aqui.