Corpo de jovem assassinada em Senador Canedo só foi encontrado um dia depois

Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta um dia após ser assassinada, nesta segunda-feira (19), na própria casa em Senador Canedo. Casada com um catador de recicláveis, eles teriam entrado em luta corporal e, após a briga, o homem teria levado os filhos do casal para a casa da mãe e fugido.

O Portal 6 apurou que os agentes da polícia, que compareceram ao local do crime, foram acionados pela irmã da vítima. Familiares teriam dado falta dela após um dia sem respostas pelo celular e decidiram ir até a casa da sogra da jovem.

Segundo a mãe do suspeito, ele teria chegado até ela por volta das 18h, levando as crianças, e saiu sem informar o destino logo em seguida. Ela ainda afirmou que tinha medo dele ter feito alguma besteira. A irmã da vítima foi até a casa onde o casal morava e a encontrou já sem vida.

A jovem assassinada foi identificada como Mirian Anjos dos Santos, e o suspeito é o marido Danielson Ribeiro Rocha, de 25 anos. O local do crime tinha diversos sinais de uma luta física, com móveis e uma televisão quebrada, além de sangue espalhado. A hipótese é de que ele teria a acertado na cabeça com algum objeto.

O caso foi tipificado como feminicídio e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da jovem, que será sepultado na Bahia. A Polícia Científica realizou a perícia e o marido segue foragido. Equipes estão realizando buscas para encontrá-lo.