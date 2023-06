Conheça esportes diferentes e menos populares que podem ser praticados em Anápolis

Os populares futebol, artes marciais, natação e vôlei são esportes populares, contudo algumas pessoas preferem tentar outros ares ou podem querer diversificar. Para isso, as opções são várias, a maioria menos praticada que os citados, mas ainda assim com diversos adeptos.

O Portal 6 selecionou algumas modalidades menos usuais, mas possíveis de serem realizadas em Anápolis. A primeira delas é o Hipismo ou a Equitação, na qual o atleta pratica a montaria e o adestramento de cavalos.

Apesar de ser considerado um esporte elitizado, pelos altos custos de um cavalo, a alternativa é possível de modo mais econômico em Haras. Nas instituições são ofertadas mensalidades e modalidades diversas, as quais inclusive integram o panteão de esportes olímpicos.

Outra opção é o Pole Dance que, apesar de não ser percebido como esporte por muitos, principalmente por conta da sensualidade que o envolve, conta com diversos movimentos e propõe coreografias e performances tal qual a dança. Por isso, é considerada uma ginástica, tendo sido criada na Inglaterra nos anos 1980.

Inclusive, em algumas escolas é possível até mesmo praticar na infância, de modo que a performance não é o principal, mas sim o domínio dos movimentos na barra, a consistência física e o equilíbrio para desempenhá-los.

Uma alternativa um pouco mais popular é o tênis, que conta com o esforço físico e mental do atleta. Apesar de parecer menos cansativo que outros esportes com bola, a modalidade exige explosões e tiros curtos, de modo que o impacto se torna alto.

Durante a prática, são feitas várias corridas de curta duração entre um saque e um ponto. O esporte possui as variações da quadra de cimento, de saibro e de grama.

Por fim, selecionamos a Calistenia. Muitos não reconhecem pelo nome, mas certamente já viram praticantes sobretudo em praças.

Isso porque o esporte engloba todas aquelas atividades de fortalecimento, feitas usando apenas o próprio corpo ou equipamentos simples, cada uma a seu grau. Malhar com barras, como muitos fazem em praças, pode evoluir para uma prática calistênica, basta seguir os parâmetros da modalidade e buscar evoluir nas técnicas.