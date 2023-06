Ganhador do Goiás da Sorte surpreende ao revelar o que fará com o prêmio

Além de conquistar o prêmio de R$ 5 mil em uma aposta no Goiás da Sorte, o morador de Aparecida de Goiânia, Antônio Rodrigues da Silva, conseguiu cativar os internautas, após revelar o que faria com o dinheiro obtido na premiação.

Ao ser questionado sobre o destino do dinheiro, durante uma entrevista, realizada no dia 11 de junho, o homem deu um ‘show de simpatia’ ao afirmar que utilizaria a verba para cuidar da saúde.

“Olha, minha filha, eu vou cuidar da minha saúde. Primeiramente, a gente tem que cuidar da saúde e também tratar da barriguinha, né?”, afirmou.

Em outro momento da entrevista, Antônio é perguntado por uma repórter sobre como recebeu a notícia de que havia garantido o valor. Novamente, uma outra resposta carismática é dada pelo ganhador.

“Eu fiquei do mesmo jeito que eu estou agora ou mais calmo porque eu já estava esperando que vinha. Quando a pessoa não tem fé, ele assusta”, disse.

O vídeo foi publicado no canal oficial do Goiás da Sorte no Youtube e compartilhado nas redes sociais pela neta do rapaz. A publicação não passou despercebida pelos usuários que elogiaram o jeito gentil do homem.

“Haahahhhahahhahahha Meu Deus, eu ameeeeeei”, disse um.

“Fofoooo”, destacou outra.

Veja o momento: