Projeto quer criar arena exclusiva para fãs de sertanejo em Goiânia

Goiânia pode estar próxima de ganhar um espaço dedicado especialmente para o mundo sertanejo.

Isso porque a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que determina a criação da “Arena Sertaneja”.

Conforme a proposta, o ambiente teria como finalidade a centralização dos eventos festivos e atrações do gênero musical, além de fomentar tradições populares, arte e cultura.

O espaço ainda fará publicidade da cultura goiana e sertaneja, com homenagens a cantores tradicionais e abrindo portas para novos artistas.

Ao Portal 6, a vereadora Sabrina Garcez (Republicanos), autora do projeto, explicou que Goiânia já é uma cidade reconhecida por ser a “Capital do Sertanejo”, tendo os principais artistas e empresários do ramo ali estabelecidos.

Assim, a Arena Sertaneja tem como objetivo aumentar o incentivo a investimentos desse setor, gerando mais empregos para as pessoas e arrecadação para o Poder Público.

“A ideia é criar um espaço efetivo, onde podem-se instalar bares, lojas para o público sertanejo, eventos, shows regularmente. Queremos que o espaço seja usado com frequência”, explicou a vereadora.

Sabrina também revelou que, para sair do papel, não será gasto um centavo do orçamento de Goiânia, visto que a Arena será construída junto à iniciativa privada, utilizando os recursos ofertados pela parceria para os custos.

Por fim, a parlamentar apontou que ainda não foi definido o local exato onde este espaço será localizado. No entanto, ela tem a expectativa de que já esteja em funcionamento em um prazo de dois anos.

Após essa aprovação na CCJ, o projeto de lei segue para votação em duas instâncias no Plenário. Se aprovado em ambas, segue para o Gabinete do Prefeito, onde será sancionado ou vetado.