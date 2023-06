Em pleno inverno, termômetros batem a casa de 34º C em Goiás

Embora seja inverno no hemisfério sul, o sol goiano tem se mostrado forte, tanto que previsões meteorológicas apontam que no sábado (24) será de alta incidência em Goiás. O foco vai para a região Noroeste, onde moradores podem esperar temperaturas de até 34º C.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), embora tenha mais sol, a região Centro Sul do estado poderá ter temperaturas mais baixas pelo período da manhã. Já pela tarde, a umidade do ar diminui, entrando em estado de atenção.

A região que deve apresentar temperaturas mais altas é a Norte, com mínima de 19º C e máxima de 34º, seguida pela Oeste, mínima de 16º C e máxima 34º C. O centro do estado também está previsto para registrar de 14º C a 32º C, enquanto o leste deve ser um pouco mais frio, com mínima de 12º C.

A expectativa é de que Porangatu esteja mais quente, assim como Goiânia, Goianésia, Iporá e Pirenópolis.

O Cimehgo aponta que o Sudoeste deve ter temperaturas mais baixas, entre 13º C e 31º C, porém, o local que provavelmente sentirá mais o frio do inverno é o Sul, com mínima de 12º C e máxima de 29º C.

Assim, as temperaturas de Anápolis, Ouvidor e Catalão devem ser mais mais amenas, enquanto moradores de Três Ranchos, Nova Aurora e Cristalina podem preparar as blusas de frio.