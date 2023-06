Padre faz vaquinha para pagar processo por rasgar placa que ofendia bispo de Anápolis

O padre Thiago de Jesus Monteiro, da Paróquia Nossa Senhora do Livramento, criou uma vaquinha online para ajudá-lo a pagar uma indenização por rasgar uma placa que ofendia o bispo Dom Manoel Pestana Filho, que faleceu em 2011.

Na legenda da página, Thiago explica que a ação ocorreu no dia 04 de outubro de 2022 quando avistou uma placa, do Instituto Missionário Filhos – local que se tornou conhecido no Brasil pelos alertas contra roupas curtas e bebidas alcoólicas.

O cartaz acusava o bispo Dom Manoel Pestana Filho de escravizar e extorquir o sacerdote Pe Vittorino durante alguns anos.

“Esse bispo ganancioso e covarde escravizou um sacerdote, Pe Vittorino, exigindo-lhe muito dinheiro… deixando o padre muito irritado”, dizia parte do texto.

Após depredar a placa, o Instituto Missionários entrou com um processo contra o religioso pedindo indenização. Já no dia 20 de junho, o padre foi condenado, pelo juiz Glauco Antônio de Araújo, a pagar uma indenização no valor de R$ 5 mil.

Na postagem, ele pede a ajuda do público para pagar o valor da indenização e, de quebra, ajudá-lo a entrar com um processo judicial para retirada das placas.

“O “padre Toninho” merece o desprezo e a total indiferença, mas temos o dever de guardar e honrar a memória dos homens que foram nossos pais na Fé.”, diz.