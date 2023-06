Procuram-se homens que aplicaram golpe de R$ 2 milhões em empresário goiano

Luciano Oliveira Gomes, Gilberto Rodrigues de Oliveira e Girlandio Pereira Chaves estão sendo procurados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Eles são suspeitos de se passarem por funcionários do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e aplicarem um golpe de R$ 2 milhões em um empresário goiano do ramo do agronegócio.

O pagamento do valor foi solicitado em espécie e serviu como uma espécie de tarifa para que conseguissem um empréstimo no BNDES com taxas mais vantajosas.

As negociações foram realizadas em um restaurante na Asa Sul, no Distrito Federal. Já o dinheiro entregue no Lago Sul.

A Operação Fomento foi realizada na madrugada da última segunda-feira (26), em Goiânia, e foram apreendidos computadores, celulares, joias, óculos e relógios de luxo adquiridos por meio do golpe.

De acordo com a PCDF, as investigações ocorrem há cerca de seis meses e os crimes foram cometidos na metade de 2022.

Em nota, o banco informou que já recebeu mais de 1.500 denúncias sobre a atuação “de pseudoconsultores, que estariam intermediando negócios junto ao BNDES forma irregular”.