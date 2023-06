Médico do INSS é denunciado por humilhar paciente em Anápolis: “você é burra”

Um médico em Anápolis foi denunciado pela suspeita de humilhar uma paciente durante a consulta, no Posto de Atendimento do do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Anápolis.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (26), mas veio à público apenas nesta quarta-feira (28). Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima, de 53 anos, foi ao consultório para fazer uma perícia médica.

Ela possui um diagnóstico de doenças psicológicas e físicas, que impossibilitaria a mulher de trabalhar plenamente. Por isso, ela foi em busca dos exames para conseguir a aposentadoria.

No entanto, ao chegar na sala do médico, ela foi recebida com grosseria, ao tentar apresentar os papeis dos laudos em cima da mesa dele.

“Não quero saber de papel não, eu quero seus documentos, sua identidade”, teria dito o profissional da saúde de forma ríspida.

Além disso, durante o exame ele continuou a insultar a mulher, proferindo: “Você é burra, não sabe ler não? Por que seu advogado não arrumou os documentos para você, já que você não saber ler?”.

A paciente ainda teria continuado os exames com o médico, alegando que sequer consegue erguer os braços e vem sofrendo com tonturas e desmaios.

Contudo, a humilhação não cessou, já que o profissional disse: “mas para arrumar o cabelo você não desmaia nem dá tonteira” – isso porque a mulher estava usando tranças, feitas pela irmã dela.

Logo em seguida, o médico mandou a vítima embora do consultório, afirmando que não iria continuar com os exames.

Assim, a paciente levou o caso para a Delegacia de Anápolis, onde será investigado pela Polícia Civil (PC).

O Portal 6 tentou contato com o INSS cobrando um posicionamento sobre essa denúncia e questionando que atitudes seriam tomadas.

No entanto, até o fechamento da matéria, o órgão não havia dado uma resposta.