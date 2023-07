Homem leva cinco facadas em Goiânia após desentendimento por chinelos furtados

Na noite desta sexta-feira (30), uma discussão entre dois homens, iniciada devido ao furto de um par de chinelos, acabou culminando em uma tentativa de homicídio por golpes de faca. O caso ocorreu no Residencial Real Conquista, região Sudoeste de Goiânia.

O Portal 6 apurou que a situação teria se iniciado pelo furto de calçados do irmão da vítima, prática que teria sido imputada ao homem, de 32 anos, que resolveu reagir à acusação. Após um breve desentendimento em público, populares assistiram o momento em que o suspeito desferiu cinco facadas contra ele.

Durante o violento ataque, um transeunte interviu, impedindo a execução do ferido, além de se unir à outras pessoas que estavam no local para levá-lo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Jardim Itaipu.

O homem foi atendido pelo médico de plantão, que constatou a necessidade de cuidados especializados e prontamente o transferiu ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) também chegou a comparecer ao local do crime. Eles encaminharam o autor e uma testemunha até a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado e terá continuidade a partir das providências cabíveis.