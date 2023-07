Típica de Goiás, galinhada é reconhecida como um dos 100 melhores pratos do mundo

A tradicional galinhada foi reconhecida como um dos melhores pratos com frango do mundo. A refeição intrínseca à cultura goiana ficou na 80ª posição da enciclopédia gastronômica TasteAtlas.

No ranking, que considera pratos de todas as regiões do mundo, a amada galinhada ficou na frente dos nuggets americanos e do ‘Poulet au Cidre’, que são rolos de frango em molho à base de cidra da França.

Além disso, ganhou do famoso ‘Frango da Coroação’, carne de ave desfiada com maionese, curry e outros temperos, refeição especialmente criado para celebrar a ascensão da rainha Elizabeth 2ª.

A TasteAtlas, concedeu uma nota de 3,9 de um total de 5 pontos e descreveu o prato como um “ensopado com arroz e frango” que pode incluir outros ingredientes como evrilhas, cebolas, tomates e pimentões.

“Apesar de poder ser encontrado em diversos restaurantes, o prato também é largamente preparado em casa e quase toda família tem uma receita secreta que é passada de geração em geração. É recomendado servi-lo com molho picante e decorá-lo com cebolinha picada bem fininha”, explica a publicação.

O time organizador apontou que a metodologia da escolha leva em consideração a avaliação do público gastronômico internacional por meio de votos no próprio site, sendo que as opiniões ligadas aos bots ou “nacionalistas” são filtradas.

Sendo assim, o prato com frango que recebeu maior aclamação foi o Jujeh Kebab, um espetinho iraniano colorido e saboro, temperado com açafrão, marinado com cebola, tomate, limão, iogurte e azeite de oliva.

O Jejuh Kebab geralmente é servido com pão-folha, tomates grelhados, cebola ou então arroz com açafrão. Porém, em território goiano, é provável que a galinhada vença a disputa com folga.