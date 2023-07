“Lancha Corvette” viraliza no Brasil após página mostrar embarcação “voando” com motor V8 em lago

Um vídeo bastante inusitado está viralizando na internet, após um grupo de amigos colocar um motor V8 do “supercarro” Corvette em uma lancha e fazer a embarcação “voar” em um lago.

Divulgadas inicialmente pelo usuário norueguês @fjordling no TikTok, as imagens ganharam notoriedade no Brasil depois que a página Racing BR as repostou no Instagram.

Nas filmagens, é possível ver a lancha se deslocar de forma extremamente veloz pela água, praticamente empinada e sem sequer fazer contato com lago – com exceção do motor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @racingbr_

Após repercutir em terras brasileiras, o tradicional bom humor dos usuários tomou conta da situação, surgindo diversas “pérolas” nos comentários da postagem.

“Pronto, daqui a pouco tem radar nos rios”, disse um dos usuários, que recebeu mais de 1.500 curtidas.

Já outro comentou “Só nessa acelerada já foram R$ 700 de gasolina”, destacando o uso de combustível necessário para fazer o motor rodar nessa potência.

Por fim, uma outra pessoa apontou que “se fosse no mar e batesse em uma onda, voaria”.