Jovem surpreende mostrando o que se consegue comprar com R$ 100 em supermercado da Argentina

Com o aumento no preço dos alimentos no Brasil, a inflação teve alta no índice e atrapalhou brasileiros a conseguirem dinheiro para comprar o pão de cada dia. Uma nota de R$ 100, por exemplo, não tem sido muito proveitosa para se fazer uma compra farta no supermercado e encher a despensa em casa.

O que daria para se comprar, por exemplo, com R$ 100 estando em outro país? O jovem João Pedro Mazzei, em vídeo feito no perfil no Instagram de nome ‘OJovemMochileiro’, decidiu buscar a resposta para essa pergunta e fazer o experimento social de ir até à Argentina e ver o que ele conseguia adquirir com uma simples nota de R$ 100 no bolso.

No vídeo, ele questiona os mais de 58 mil seguidores: “quê que dá para comprar na Argentina com R$ 100 em Junho de 2023?”, questiona.

“Um biscoito waffer, uma caixa de alfajor, 400g de salaminho, 200g de presunto cozido e 200g de presunto pardo. Mais 400g de queijo fatiado, 180g de queijo gouda, 150g de queijo gorgonzola, um pote de requeijão, um pacote de pão, um baguete, duas batatinhas, um refrigerante de um litro e meio”, começa a listagem de itens da compra no país vizinho.

“E, para fechar, não pode faltar aqui um bom vinho, que no Brasil custa R$ 130,00, mais do que essa compra inteira, e aqui custa 15. Esta é uma compra de R$ 100 na Argentina. Agora me conta o quê que dá para comprar com R$ 100 aí na sua cidade?”, indagou.

Alguns seguidores ficaram surpresos com a quantidade de itens que ele conseguiu comprar, principalmente com a garrafa de vinho a um preço bem interessante. Já outros foram mais críticos e pontuaram sobre os itens escolhidos pelo rapaz, além de sugerirem que ele fizesse o mesmo com o valor na moeda da Argentina sendo gasto aqui no Brasil.

Veja!