Na manhã desta quarta-feira (05), uma mulher passou por uma situação de apuros após ter sido coberta em álcool pelo esposo, cuja intenção foi de atear fogo na companheira. A ação só não foi concluída porque a irmã do sujeito conseguiu retirar o isqueiro da mão dele.

O Portal 6 apurou que a agressão se deu por volta das 06h, no Setor Negrão de Lima, em Goiânia. A vítima, de 45 anos, relatou que a violência doméstica era comum no relacionamento com o suspeito, de 30 anos.

Assim, nas primeiras horas da manhã desta quarta, ele teria forçado a mulher a fazer uma transferência de R$ 550.

Após isso, o homem teria atacado a esposa, chegando a jogar álcool sobre ela com a intenção de atear fogo. Porém, a irmã do homem, de 21 anos, interviu e impediu o ato.

Durante todo o momento de violência, ele ameaçou não só a mulher como também a própria irmã e afirmou que mataria todos caso alguém chamasse a polícia.

Ainda assim, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada e compareceu ao local, onde encontrou o homem furioso, trancado dentro da residência. Momentos antes, ele teria enforcado a companheira.

Após negociações, a equipe conseguiu adentrar o local e realizar a prisão do suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM) com a possibilidade de ter sofrido um surto psicótico.