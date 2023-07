Goianos já podem financiar imóveis de até R$ 350 mil pelo Minha Casa, Minha Vida

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou que, a partir desta sexta-feira (07), vai começar a financiar imóveis de até R$ 350 mil pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Com isso, os goianos que fizerem um financiamento vão ter taxas que variarão de 4% a 8,16% ao ano, de acordo com a renda familiar e a região onde mora. O auxílio tem um prazo máximo de 35 anos.

A cobrança da taxação será menor para aqueles que são cotistas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O benefício vale para titulares de conta vinculada com, no mínimo, três anos de trabalho sob o regime do FGTS.

Uma das novidades para este ano é o aumento do valor dos imóveis, já que, antes, o limite era de R$ 264 mil.

Vale destacar que, para as famílias Faixas 1 e 2 do MCMV, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, dependendo da localização do imóvel.

Dessa forma, apenas os beneficiários Faixa 3 poderão comprar imóveis com preço de venda ou investimento máximo de R$ 350 mil.