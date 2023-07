Empresa goiana investe R$ 200 milhões para ampliar operações em quatro cidades do estado

O Grupo Cereal, fundado em Rio Verde, está investindo milhões para expandir a produção em quatro municípios goianos. O próximo passo será aproveitar as potencialidades do Norte de Goiás e o Vale do Rio Araguaia.

Serão R$ 200 milhões injetados em fábricas, silos e armazéns, assim como na produção de energia elétrica, com expectativa de concluir já no final deste ano. O processo vem sendo implementado desde julho do ano passado, sendo que a empresa já conta com 850 colaboradores diretos e 1,2 mil indiretos – o que irá aumentar.

O grupo atua com a produção de biodiesel e exportação indireta de farelo de soja, óleo e grãos in natura de soja e milho, processo em que as mercadorias são enviadas ao porto e transportadas por empresas de trading para outros continentes.

Atualmente, a empresa atinge a capacidade de 500 mil toneladas de grãos esmagados e possui a meta de chegar a 900 mil toneladas até 2026. Cerca de 50% dessa produção é destinada ao mercado interno.

O plano para aumentar o alcance abrange a construção de cinco silos, sendo dois em Ponte Pedra, um em Rio Verde, Edéia e Caiapônia. Com isso, a fábrica sairá de 2 mil toneladas por dia para 3,5 mil.

Além disso, o Grupo Cereal pretende ampliar a fábrica de ração animal e a produção de energia elétrica até o final do ano.

O grupo atua não só no Centro-Oeste como também nos estados do Sudeste, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e do Sul, no Paraná e Rio Grande do Sul. Porém, o foco está para o Norte goiano e a região do Vale do Rio Araguaia, consideradas as novas fronteiras agrícolas.