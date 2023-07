Para quem é fã de cozinhar e sempre sofre na hora de descascar alho, se prepare! Existe um truque secreto dos chefs para desenrolar essa missão em segundos.

Parece inacreditável, mas é possível conseguir retirar todo o vegetal da casca, sem passar longos minutos com uma faca na mão.

Como é um tradicional tempero na cozinha brasileiro, pelo sabor marcante e por ser uma rica fonte de minerais que nutrem o organismo, contendo cálcio, potássio e magnésio, é bom ficar por dentro desta dica.

E aí, está curioso? Então confira abaixo o passo a passo para conseguir essa facilidade sem demora. Veja!

Este é o segredo dos chefs para descascar alho em menos de 1 minuto:

Bom, o primeiro passo é ter uma boa faca afiada nas mãos. Depois, basta pegar uma cabeça completa de alhos, ainda encapados na casca e colocá-la em uma superfície higienizada.

Depois disso, posicione a cabeça lateralmente e faça um corte no alimento. Feito isso, basta colocar as duas metades partidas, com a parte do alho aberta para baixo.

Agora, com a própria faca, dê uma leve batidinha nos alhos. Pronto! Você terá todos eles livres das cascas e partidos no meio, para facilitar ainda mais na hora de preparar o seu tempero.

Mais uma dica!

Todos sabem que só de encostar nesse ingrediente, um cheiro muito forte impregna nas mãos, não é? E para retirar esse aroma é uma missão e tanto.

Bom, temos uma dica para isso também. Nesta ocasião, era preciso um vasilhame de aço inoxidável ou a própria pia de casa.

Isso porque as moléculas do aço ligam-se com o resíduo de enxofre que o alho deixa para nas mãos, removendo-o de sua pele.

Então, apenas esfregue os dedos no fundo ou nos lados de uma pia ou panela por alguns segundos.

Vale ressaltar que essa mesma técnica também pode funcionar para cebolas e peixes.

