Briga política pode ter deixado diversos moradores de Nerópolis sem atendimento oftalmológico

A seção Rápidas do Portal 6 teve acesso a um documento que mostra uma notificação emitida pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Nerópolis e que pedia a desobstrução de uma rua do município.

Seria apenas mais uma autuação corriqueira de fiscais da pasta, se o alvo não fosse um mutirão que realizaria atendimentos oftalmológicos de graça para a população do município, entre os dias 10 e 15 de julho.

A ação foi organizada pela vereadora Elisa da Saúde (PSD) e contava com o apoio de outros parlamentares da cidade e do deputado estadual Coronel Adailton (SD).

Documentos e imagens recebidos pela seção Rápidas mostra que havia a autorização para a realização do mutirão. A autuação teria sido um pedido expresso do prefeito de Nerópolis, Gil Tavares (Republicanos).

Esta não seria a primeira vez que ele teria usado de artifícios administrativos para prejudicar possíveis adversários políticos.

Elisa da Saúde é diretora do Hospital Sagrado Coração de Jesus e possível candidata à Prefeitura em 2024.

Os ataques do administrador já foram levados por outros políticos ao secretário Sérgio Vencio, titular da pasta da saúde no estado.

A Rápidas procurou Gil Tavares para ouvi-lo. Em nota, a Prefeitura informou que a via onde seriam realizados os atendimentos possui um grande volume de tráfego e o fechamento causaria transtornos para comerciantes e motoristas.

Sem previsão

Os cerca de 1.500 cidadãos anapolinos inscritos no Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE) como feirantes receberam uma resposta protelatória da Prefeitura de Anápolis em relação aos banheiros químicos para as feiras do município.

Um ofício foi remetido à categoria explicando que o problema se encontra na fase de análise, a chamada instrução processual. Foram apenas apontadas as próximas etapas do processo, sem nenhuma previsão de ação para resolver ou ao menos minimizar o problema.

Mudanças a vista?

Deputado federal de primeiro mandato, Ismael Alexandrino (PSD) será o relator do projeto que altera o Estatuto do Torcedor.

A legislação foi instituída no país em 2003. Agora o texto passará por uma nova atualização para aumentar a responsabilização por atos de violência no esporte que sejam cometidos dentro ou fora de campo.

Fora do páreo?

Antes cogitado para disputar a Prefeitura de Goiânia, Bruno Peixoto (UB) rechaçou a oportunidade.

Em entrevista ao jornalista Jakson Abrão, o presidente da Assembleia Legislativa retirou o nome da disputa e diz apoiar a candidatura do presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo (Patriota), mas que para isso ele deveria filiar-se ao UB ou ao MDB.

E como ficam os demais?

Os dois postulantes do MDB à Prefeitura de Goiânia são Ana Paula Rezende e Gustavo Mendanha. Na entrevista que concedeu ao Portal 6, Daniel Vilela destacou que a prioridade é compor com o UB e que o partido pretende lançar candidatura própria na capital. Ou seja, Romário Policarpo (Patriota) teria que compor ou então procurar outra sigla para ele.

De olho no Araguaia

Com o início da temporada do Araguaia, o Procon, em Goiânia, realizou uma pesquisa em itens de pesca e camping. A diferença do preço praticado entre lojistas da capital chegou a 230%.

Nota 10

Para o Mais 1 Café, da Avenida Minas Gerais, no Bairro Jundiaí, de Anápolis. Além de agradável, o local oferece um bom cardápio de croissant e outras especiarias tão apetitosas quanto. Perde quem ainda não conheceu.

Nota Zero

Para a bancada do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados. Após a aprovação da Reforma Tributária, os parlamentares trocaram acusações, xingamentos e ameaçaram de deixar a legenda capitaneada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e presidida por Valdemar da Costa Neto.

A confusão generalizada ocorreu no domingo (09) e foi divulgada nesta segunda-feira (10) pelo O Globo.