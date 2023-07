Equatorial Goiás está com curso gratuito de geração de renda em cinco municípios

A Equatorial Goiás, por meio do projeto E+ Profissional, está com 300 vagas abertas para curso gratuito de Geração de Renda para o segundo semestre de 2023.

Ao todo, serão formadas 10 turmas, com 30 vagas cada, com oportunidades disponíveis para as cidades de Goiânia, Anápolis, Trindade, Aparecida e Senador Canedo.

Os interessados em participar da proposta devem enviar uma mensagem no WhatsApp (62) 99911-9312 e, em seguida, responder um questionário sobre o assunto.

A primeira turma terá início na próxima segunda-feira (17), em Goiânia, e as aulas serão realizadas na UniAlfa, das 14h às 18h.

Segundo a empresa, o curso terá duração de 20 horas e tem como objetivo promover a capacitação empresarial por meio de temas como empreendedorismo, mercado de trabalho, fluxo de caixa, planejamento de comércio e marketing digital.

“Mesmo que a pessoa não tenha interesse de empreender agora, o curso é muito rico porque trata de temáticas que acrescentam competências ao currículo, aumentando as chances no mercado de trabalho”, afirma o responsável pelo projeto na Equatorial Goiás, Adriano Faria.