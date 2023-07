6 cidades goianas com nomes “diferentões” que vão fazer você rir

Em todo o estado de Goiás, existem 246 municípios, cada um com características, culturas e denominações diferentes.

Assim, existem cidades com nomes “peculiares”, que chamam a atenção por soar engraçado no imaginário de algumas pessoas.

Dessa forma, o Portal 6 fez uma listagem com 06 desses nomes “diferentões”, para explicar a origem de cada um deles.

1. Mimoso de Goiás

Fundado em 1987, Mimoso de Goiás é um município localizado a 275 km de Goiânia. No entanto, a origem dele remete ao século XIX, com a construção de uma capela pela família de Quirino Rodrigues Pereira, proprietário da fazenda Retiro do Mimoso.

Com a chegada de diversas famílias que foram se estabelecendo por ali, foi-se formando um povoado, que em 1955 se tornaria um distrito de Niquelândia.

Com o passar das décadas, Mimoso foi anexado ao território de Padre Bernardo, em 1976, antes de se tornar um município independente ao final da década de 1980.

2. Chapadão do Céu

Já Chapadão do Céu é uma cidade localizada no Sudoeste Goiano e fundada em 1982. Esse curioso nome surgiu a partir de Alberto Rodrigues da Cunha, fundador do município.

Isso porque a região, quando vista à distância, gerava uma ilusão que fazia parecer que a cidade estava flutuando em um imenso lago no horizonte.

Apesar de “Chapadão” fazer referência à formação geológica de chapadas do local, a expressão ganhou um cunho “peculiar” no vocabulário brasileiro, já que também pode ser usada para se referir a pessoas sob efeito de entorpecentes.

3. Palmelo

O município do Sudoeste goiano teve origem a partir de um povoado, que se organizou ao redor do ““Centro Espírita Luz da Verdade”, fundado em 1929 na cidade de Pires do Rio.

A fazenda onde essa população se reuniu havia pertencido anteriormente ao Barão de Palmelo, guarda-mor do Imperador D. Pedro II.

Assim, o distrito acabou herdando o nome do oficial, se desvinculando de Pires do Rio em 1953.

Dessa forma, Palmelo teve início como um município independente, mas mantendo a influência espírita de sua fundação até os dias atuais.

4. Porteirão

Localizada a 158 km de Goiânia, esta cidade de nome peculiar é uma das mais “jovens”, sendo fundada em 1995.

A história do município teve início a cerca de 40 anos antes, quando chegaram à região as primeiras famílias vindas de Minas Gerais (MG) para trabalhar na agricultura.

Assim, na divisa das fazendas dos fundadores do município, João e Elson Alves, existia uma porteira e, ao lado dela, uma vendinha.

Foi dessa forma que surgiu o nome do povoado que, em março 1982, passou a distrito de Goiatuba. Apenas 13 anos depois que Porteirão foi desmembrado da região e passou a ser um município autônomo.

5. Piranhas

A cidade foi batizada com esse nome por influência de um rio. Por volta de 1948, um grupo de operários, que trabalharia nas obras de uma rodovia, acampou às margens do Rio Piranhas.

Parte do pessoal foi retirado com o tempo e os que permaneceram deram início a um povoado que levava o mesmo nome do rio.

A iniciativa acabou dando muito certo, já que as terras eram muito férteis e favoreceram a incrementação de lavouras.

O povoado foi elevado a distrito de Caiapônia em 1952, mas foi emancipado e se tornou oficialmente uma cidade em janeiro de 1954.

6. Trombas

Por fim, o município de Trombas foi fundado em 1988, distando 416 km de Goiânia. A história da cidade teve início por volta da década de 1950, quando um grupo de imigrantes nordestinos vieram a Goiás, em busca de terras férteis.

Essas famílias se instalaram às margens de um córrego, o qual denominaram Córrego das Trombas de Elefante.

Isso porque a nascente desse rio fica entre os dois morros semelhantes a uma tromba de elefante.

Assim como em Piranhas, o povoado que ali se formou herdou o nome do rio, com a denominação de Trombas.

Em 1968, foi elevado à condição de distrito de Formoso, antes de se desmembrar e se tornar independente ao final da década de 1980.