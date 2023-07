Final de semana em Goiás será marcado por Mari Fernandez, Barão Vermelho e muito mais

Se final de semana normalmente já é bom, no período de férias se torna ainda mais gostoso. Assim, o que não pode faltar para nenhum goiano é aquela programação especial para curtir da melhor forma.

Então, para que ninguém fique preso no sofá de casa sem ter o que fazer, o Agenda Portal 6 separou as melhores opções de agito.

Vale adiantar que o período de descanso será regado de muita música no estado, de forma que não terá desculpa para ninguém.

Prometendo embalar o final de semana dos goianos, o Deu Praia voltou com mais uma edição repleta de animação e, nesta primeira fase, o que não falta são opções incríveis para curtir.

Nesta sexta-feira (14), a banda Barão Vermelho desembarca no festival com a turnê Barão 40 anos, em homenagem ao aniversário do grupo. Na mesma data, o evento também contará com a presença do Bloco Eduardo e Mônica, Rock 62 e o DJ A Jota.

No sábado, a Banda Eva e o Rooftime serão as principais apostas do Deu Praia, sendo acompanhados por Sem Migué, Éder e Emerson & Jeninho. Já no domingo (16), a festa continua com Atitude 67, Categoria de Base, Diego & Marcel, Baile do Trancoso e DJ A Jota. Os ingressos podem ser comprados por meio do site do próprio evento.

O agito em Goiás não para por aí. Para aqueles que estão aproveitando as férias para curtir o descanso em Aruanã, o Aruanã Mix vai tornar esse momento ainda mais especial.

A temporada vai contar, na sexta, com um super show de Mari Fernandez, DJ Low, Pedro Volt e Kaká Neiva. Sábado o festejo continua com Leandro & Romário, Caik e Roberta Gato. Os interessados podem adquirir as entradas através da plataforma Ingresso SA.

Por fim, aqueles que preferem ficar em Anápolis podem curtir uma boa música no Zen Bar. Isso porque, no sábado, o espaço terá apresentação da banda Evolk.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: