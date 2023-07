Carros ficam destruídos e interditam GO-330 após acidente entre Anápolis e Campo Limpo

Na madrugada desta sexta-feira (14), dois carros colidiram na GO-330, entre Campo Limpo e Anápolis. Um deles chegou a capotar após o impacto, enquanto o outro ficou impossibilitado de trafegar, “interditando” completamente a via.

O Portal 6 apurou que o acidente ocorreu por volta de 01h30, quando um Volkswagen Saveiro adentrou a rodovia e se chocou contra o Nissan Versa que trafegava no sentido Anápolis – Campo Limpo, por volta do km 312.

Os dois condutores fugiram do local após a colisão, restando apenas um passageiro na picape. Ele foi socorrido por transeuntes e levado até um hospital de Anápolis.

A via ficou interditada por algum tempo, até a chegada e ação do Corpo de Bombeiros – que permitiu a retomada do trânsito.

O veículo de modelo Versa foi retirado pelo esposo da motorista, momentos após o acidente. Quanto à Saveiro, foi levada por um guincho até o pátio do município de São Francisco de Goiás.

Nenhum dos envolvidos apresentou ferimentos graves.